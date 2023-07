Nach der Rückkehr aus dem Italien-Urlaub präsentiert Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin seinen Hitzeschutzplan. Foto: dpa/Britta Pedersen up-down up-down „Apokarlyptische“ Toskana-Tweets verstimmten Römer Italien atmet auf: Karl Lauterbach ist zurück in Berlin Eine Kolumne von Tobias Schmidt | 29.07.2023, 12:00 Uhr

In Deutschland ist man spätestens seit Corona an Karl Lauterbachs Daueralarm gewöhnt. Mit Hitze-Warnungen aus dem Urlaub hat es der Gesundheitsminister geschafft, auch in Italien zur Nervensäge zu werden. Selbst der Lebensgefährte von Ministerpräsidentin Meloni verlor die Contenance.