„Es war extrem wichtig, nicht nur einen, sondern alle sechs früheren Schin-Bet-Chefs vor die Kamera zu bekommen“, sagt Dror Moreh im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn so könne „kein Politiker behaupten, da habe jemand etwas nur gesagt, weil er frustriert oder ahnungslos ist Am Ende sagen alle sechs übereinstimmend: Wir müssen eine politische Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt herbeiführen, wir brauchen eine Zweistaaten-Lösung.“.

Shaloms verblüffende Ansicht ist am Ende der großartigen Dokumentation zu vernehmen, die Arte an diesem Dienstag zu bester Sendezeit (20.15 Uhr) und die ARD als NDR-Ko-Produktion am Mittwoch zu gewohnt später Doku-Stunde (22.45 Uhr) ausstrahlt. Es klingt bitter, wenn der Mann berichtet, er sei begeistert gewesen von der Idee eines palästinensischen Staates, doch: „Alle Premierminister von Israel haben das palästinensische Volk nicht ernst genommen – weder innerhalb noch außerhalb der Grenzen von 1967.“

Sein Film habe eine Welle der Zustimmung über E-Mails, Facebook und Telefonate ausgelöst, berichtet der Regisseur. Nur einen scheint er nicht zu interessieren: den Regierungschef. Doch, so Moreh: „Wenn Premierminister Netanjahu sagt, er werde sich ,The Gatekeeper‘ nicht ansehen, ist es sein Problem und nicht meins. Wenn er sich nicht für einen Film interessiert, in dem sich sechs ehemalige Geheimdienstchefs seines Landes äußern, sagt das mehr über ihn als über den Film aus.“ Er sei überzeugt davon, dass sein Film einiges in Israel verändern könne, sagt der Regisseur: „Ich hoffe, dass die internationale Gemeinschaft jetzt mehr Druck auf Israelis wie Palästinenser ausüben wird. Es ist ja in Israels ureigenstem Sinne, die Probleme zu lösen - es sind nicht Obamas Probleme, Merkels Probleme, Camerons oder Hollandes Probleme, sondern die der Israelis und der Palästinenser.“

Auch die Bundeskanzlerin sollte nach Morehs Überzeugung ihre Zurückhaltung aufgeben: „Angela Merkel kann und sollte Druck auf Israel ausüben, auch wenn sie meint, es wegen der Vergangenheit nicht tun zu können. Dasselbe gilt für Obama und die Europäische Union, sie können die wirtschaftlich abhängigen Israelis und Palästinenser dazu zwingen, sich zu einer Lösung durchzuringen. Aber wenn die internationale Gemeinschaft es den beiden Konfliktparteien überlässt, wird nichts passieren, gar nichts.“

Die Fernsehausstrahlung in Deutschland ist für den Regisseur nur die zweitbeste Variante: „Ich glaube auch, dass man ihn auch in Deutschland gut im Kino statt im Fernsehen hätte zeigen können. In amerikanischen Kinos läuft er hervorragend, in israelischen Kinos ist er die meistgesehene Dokumentation seit der Staatsgründung, und auch in England und Australien wird man ihn im Kino sehen können.“

