Massaker in Israel „Menschen explodierten neben mir“: Überlebende über das Blutbad der Hamas-Terroristen Von dpa | 12.10.2023, 22:56 Uhr Foto: MENAHEM KAHANA

Es ist das schlimmste Blutbad in der Geschichte Israels, das Hamas-Terroristen am 7. Oktober in Grenzorten und auf einem Festival angerichtet haben. Es werden immer grausamere Details bekannt. Überlebende erzählen, wie sie den Terror erlebt haben.