Anti-Israel-Stimmungen Israel-Krieg: Bürgermeister in Berlin sieht Konflikt auch in der Schule Von dpa | 10.10.2023, 11:46 Uhr

Der Angriff der Hamas auf Israel ist ein problematisches Thema an einigen Schulen in Berlin-Neukölln. Ein Teil der arabischstämmigen Menschen in Berlin steht im Nahost-Konflikt eher auf der Seite palästinensischer Organisationen. Das sorgt für Konflikte an den Schulen.