Extremismus Terroranschlag: IS-Extremisten töten mehr als 50 Menschen in Syrien Von dpa | 18.02.2023, 08:00 Uhr

Die Terrorgruppe Islamischer Staat ist zwar in Syrien militärisch besiegt, allerdings gibt es weiterhin aktive Zellen, die Anschläge verüben. So auch am Freitag im Osten des Bürgerkriegslandes.