Ewin-Gefängnis in Teheran: In der berüchtigten Haftanstalt ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: UGC/AFP Haftanstalt im Iran Berüchtigtes Gefängnis in Teheran in Flammen Von dpa | 16.10.2022, 09:42 Uhr

Im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran eskaliert ein Konflikt im berüchtigten Ewin-Gefängnis. In der Haftanstalt sitzen auch Demonstranten, die sich an den regimekritischen Protesten beteiligt hatten. Was über den Brand bekannt ist.