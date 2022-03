Corona-Test FOTO: Julian Stratenschulte Fallzahlen Inzidenzen stagnieren auf hohem Niveau - Kein Todesfall Von dpa | 06.03.2022, 17:47 Uhr | Update vor 57 Min.

Die Inzidenzen bei Corona-Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen in Mecklenburg-Vorpommern haben am Sonntag nahezu stagniert. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Samstag 1403 neue Ansteckungen, das waren 62 weniger als am gleichen Tag der Vorwoche.