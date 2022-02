Corona-Test FOTO: Oliver Berg Politik Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter leicht schwankend Von dpa | 20.02.2022, 21:05 Uhr | Update vor 15 Std.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt seit mehr als einer Woche nur leicht. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen lag am Sonntag bei 761,7 (Vortag: 767,4). Am Sonntag zuvor hatte der Wert bei 752,6 gelegen.