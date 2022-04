Corona-Test FOTO: Kira Hofmann Corona Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter leicht gesunken Von dpa | 08.04.2022, 07:53 Uhr | Update vor 36 Min.

Die Corona-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter leicht gesunken. Am Donnerstag lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 1168,7 nach 1178,1 am Mittwoch, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 19.13 Uhr) hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz 1468,3 erreicht.