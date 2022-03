Corona-Test FOTO: Sebastian Gollnow Infektionszahlen Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter auf 1261,3 Von dpa | 12.03.2022, 20:13 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Samstag weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100 000 Menschen liegt jetzt bei 1261,3 - nach 1215,4 am Vortag und 963,7 am Samstag vor einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand 19.20 Uhr). Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Inzidenz laut Robert Koch-Institut am Samstagmorgen 1496.