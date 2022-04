Corona-Test FOTO: Kira Hofmann Corona-Neuinfektionen Inzidenz in Schleswig-Holstein geht weiter zurück Von dpa | 08.04.2022, 23:37 Uhr | Update vor 12 Min.

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Am Freitag betrug die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 1151,5 nach 1168,7 am Donnerstag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.57 Uhr) hervorgeht. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 1446,0 gelegen. Für ganz Deutschland bezifferte das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf 1181,2. Nach der Tabelle des RKI rangiert Schleswig-Holstein hier im Mittelfeld.