Corona-Fallzahlen Inzidenz in NRW leicht gesunken Von dpa | 23.03.2022, 08:09 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist in Nordrhein-Westfalen wieder leicht gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Inzidenz am Mittwoch bei 1399,2 nach 1416,2 am Dienstag. Am Mittwoch vor einer Woche hatte der Wert 1403,7 betragen. Die Kennzahl für die Neuinfektionen liegt damit in Nordrhein-Westfalen weiterhin unter dem bundesweiten Wert, der an diesem Mittwoch 1734,2 betrug.