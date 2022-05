ARCHIV - Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg Corona-Fallzahlen Inzidenz in Hamburg liegt bei 505,1 Von dpa | 10.05.2022, 07:32 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg am Dienstagmorgen mit 505,1 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die das RKI auf seinem Dashboard veröffentlichte (3.11 Uhr). Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 499,2 gelegen (Vorwoche: 705,8, Vormonat: 1040,5). Bundesweit lag die Inzidenz am Dienstag laut RKI bei 522,7.