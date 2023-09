Eröffnung der Invictus Games Video zeigt: Emotionale Pistorius-Rede an Sportler aus der Ukraine Von dpa | 10.09.2023, 15:23 Uhr Verteidigungsminister Boris Pistorius bei der Eröffnung der Invictus Games in Düsseldorf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down

Die Invictus Games in Düsseldorf sind gestartet. Bei der Eröffnungszeremonie wandte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius direkt an das Team aus der Ukraine. Der SPD-Politiker sprach sich auch für die Einführung eines Veteranentages in Deutschland aus.