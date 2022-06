„Wir verurteilen Russlands verbrecherischen Angriffskrieg“: Sahra Wagenknecht betont im Interview ihre Solidarität mit der Ukraine, geht aber zugleich auch mit der Nato und speziell den USA hart ins Gericht. FOTO: Kay Nietfeld/dpa Vor Parteitag in Erfurt Putin, Krieg und Krisen: Was Sahra Wagenknecht ihrer Partei jetzt rät Von Uwe Westdörp | 22.06.2022, 01:00 Uhr

Wie kommen die in der Wählergunst abgestürzten Linken wieder auf die Beine? Wie steht es um die Unterstützung der Ukraine? Und sollte man weiter auf eine „Sicherheitspartnerschaft“ mit Russland setzen? Fragen an die Linken-Abgeordnete Sahra Wagenknecht mit Blick auf Krieg, Krisen und den Bundesparteitag am Wochenende in Erfurt.