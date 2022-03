Verdi FOTO: Tom Weller Tarifstreit „Internationaler Frauentag“: Kita-Beschäftigte streiken Von dpa | 08.03.2022, 03:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Tausende Kita-Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen wollen an diesem Dienstag - dem Internationalen Frauentag - vorübergehend die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat seine Mitglieder im Tarifstreit für die Sozial- und Erziehungsberufe zu Warnstreiks aufgerufen. In zahlreichen NRW-Städten haben die kommunalen Beschäftigten der Kitas, der sozialen Dienste, der Behindertenhilfe und der Ganztagsschulen Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Darüber hinaus wird es laut Verdi weitere kleinere und größere Aktionen geben.