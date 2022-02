Christian Pegel (SPD) FOTO: Jens Büttner Politik Innenminister Pegel wegen Corona-Infektion in Quarantäne Von dpa | 25.02.2022, 13:54 Uhr | Update vor 8 Min.

Mit Innenminister Christian Pegel (SPD) muss erstmals ein Mitglied der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns wegen einer Corona-Infektion die Amtsgeschäfte ruhen lassen. Der Minister weise die üblichen Krankheitssymptome auf und befinde sich seit einer Positiv-Testung am Donnerstag in Quarantäne, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Pegel habe vorsorglich keine Kontakte mehr außerhalb seines Hausstands gehabt - seit er am Montag erste Anzeichen einer Erkrankung verspürt habe.