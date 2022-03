Bettina Martin FOTO: Axel Heimken Politik Initiative für „Wissenschaftsbrücke“ zur Ukraine Von dpa | 03.03.2022, 10:44 Uhr | Update vor 7 Min.

Gemeinsam mit den Hochschulen im Land will die Landesregierung Hilfen für Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Studierende aus der Ukraine bereitstellen. „Wir helfen dabei, die Wissenschaftsbrücke zu bauen. Kontakte, Logistik und auch finanzielle Hilfe sind dafür nötig“, sagte Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Hierfür würden demnach zunächst 50.000 Euro bereitgestellt.