Erstwähler Sven Bensmann freut sich trotzdem auf die Bundestagswahl. Auch wenn er noch gar nicht weiß, wen er eigentlich wählen soll. „Vor ein paar Monaten stand meine Entscheidung bereits fest“, erzählt der 18-Jährige aus Hagen. „Aber kurz vor der Wahl bin ich nun doch unentschlossen.“ Daher möchte er den Wahl-O-Mat benutzen, um eine kleine Hilfestellung zu erhalten.

Auch Alwin Förster hat vor seiner ersten Bundestagswahl im Jahr 2009 das interaktive Programm ausprobiert. „Aber hundertprozentig würde ich mich darauf nicht verlassen“, sagt er heute. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er Mitglied der SPD. Dennoch habe er sich vorher über die verschiedenen Parteiprogramme informiert. „Mit der SPD hatte ich aber letztendlich die größte Schnittmenge“, gibt er zu. Für ihn sei die erste Wahl kein prägendes Event gewesen. Trotzdem findet es der 22-jährige Student schade, wenn junge Wähler eine passive Rolle einnehmen. Dieser Meinung ist auch Christin Kölling. Die Schülerin sieht in den Erst- und Jungwählern die Generation der Zukunft. „Vor allem wir sollten wählen gehen, wenn wir eine Veränderung wollen.“

Bereits vor zwei Jahren durfte sie ihr erstes Kreuzchen setzen. Bei der Kommunal- und Bürgermeisterwahl in Hagen habe sie 2011 aber nur auf ihr Bauchgefühl vertraut. „Ich habe mir die Wahlplakate angeschaut und dann intuitiv entschieden. Wahrscheinlich, weil ich jünger war.“ Heute würde sie sich noch zusätzlich informieren. Für die Bundestagswahl durchstöbert sie Zeitungen und Internetportale, sieht sich Fernsehbeiträge an. Von der Wahlwerbung versucht sie sich diesen Herbst nicht beeinflussen zu lassen. „Es ist klar, was die Politiker wollen: Unsere Stimme“, stellt sie fest.

Für dieses Ziel machen die Parteien auch nicht vor dem politischen Gegner halt. Alwin Förster sieht hier die Plakate der Grünen eher kritisch. „Sie werben nicht für ihre eigene Partei, sondern einfach gegen andere – das finde ich nicht gut.“ Dennoch hofft er, dass eine rot-grüne Koalition die aktuelle Regierung ablösen wird. Auch wenn er weiß, dass es für den SPD-Kandidaten Peer Steinbrück mit den aktuellen Wahlprognosen schwer werden wird, das Ruder noch einmal herumzureißen. Zugleich stört ihn der passive Wahlkampf der Kanzlerin. „Ihre Taktik schadet der Demokratie“, findet der Student. „Es sollte ein Wettbewerb der Ideen stattfinden.“

Sven Bensmann ist besonders auf das TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten gespannt. Hier freut er sich auch über die Teilnahme von Moderator Stefan Raab: „Dann wird das keine trockene Veranstaltung.“ Er glaubt, dass es Deutschland sowohl mit Merkel als auch Steinbrück an der Spitze weiter gut gehen wird. Die Hauptsache sei, dass keine extremistische Partei wie die NPD in den Bundestag einziehe. Dass einige junge Menschen ihr Wahlrecht nicht nutzen, kann er nicht verstehen. „Man muss doch nur seinen Allerwertesten hochkriegen, ein Kreuz machen und dann ist gut.“