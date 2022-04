Kan verlangte von der Betreibergesellschaft Tepco, ihre Mitarbeiter nicht aus der Anlage abzuziehen. Er sei sich hundertprozentig sicher, dass das Unternehmen dann zusammenbreche. In den Reaktoren des Atomkraftwerks hatte es in den vergangenen Tagen mehrere Explosionen gegeben. Die Zahl der Mitarbeiter wurde von 800 auf 50 reduziert.

Die Tokyo Electric Power Company (Tepco) ist eines der größten Unternehmen Japans. Der Energieerzeuger mit Hauptsitz in Tokio wurde im Jahr 1951 gegründet und beschäftigt mittlerweile mehr als 38000 Mitarbeiter. Knapp 260 Firmen gehören zum Tepco-Verbund. 2009 wurden nach Unternehmensangaben 280000 Gigawattstunden Strom verkauft. Fukushima ist das Herz der japanischen Atomindustrie, hier gibt es insgesamt zehn Reaktoren.

Störfälle und Vertuschungsaffären prägten die Geschichte der Anlagen 200 Kilometer nordöstlich von Tokio. Zuletzt schwappte nach einem Erdbeben im Juni 2008 radioaktives Wasser aus einem Becken, in dem verbrauchte Brennstäbe lagerten. 2006 trat radioaktiver Dampf aus einem Rohr, 2002 wurden Risse in Wasserrohren entdeckt. Im Jahr 2000 musste ein Reaktor wegen eines Lochs in einem Brennstab abgeschaltet werden. 1997 und 1994 gab es ähnliche Vorfälle. Im September 2002 räumte Tepco ein, Berichte über Schäden jahrelang gefälscht zu haben. Mehrere Manager traten zurück.

Vier der insgesamt zehn Fukushima-Anlagen wurden von Toshiba gebaut: Fukushima Eins Block 3, Fukushima Eins Block 5, Fukushima Zwei Block 1 und Fukushima Zwei Block 3.