Ein Mund-Nasenschutz liegt im Regen auf der Strasse. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Schmidt Pandemie Infektionszahlen gehen zurück: Vier neue Todesfälle in MV Von dpa | 06.05.2022, 20:01 Uhr

Die Corona-Lage entspannt sich weiter in Mecklenburg-Vorpommern. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag mit 367,1 an - nach 390,6 am Vortag. Vor einer Woche hatte der Wert noch 560,4 betragen. Den bundesweiten Durchschnittswert bezifferte das Robert Koch-Institut (RKI) auf 553,2. Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen.