In Israel tötet, verletzt und entführt die Hamas Hunderte Menschen. Und im Berliner Stadtteil Neukölln – werden die Morde gefeiert. Am Samstagnachmittag verteilen Mitglieder des anti-israelischen Netzwerks Samidoun Süßigkeiten; ein Bild davon stellen sie auf Instagram ein. Am Abend gehen pro-palästinensische Demonstranten auf die Straße; wegen „wiederholter israelfeindlicher und gewaltverherrlichender Ausrufe“ löst die Polizei die Versammlung später auf. Nachts wird dann ein Streifenwagen von einer Brücke aus mit Steinen attackiert. Einen Polizisten, melden die Beamten auf Twitter, verletzten die Scherben der Windschutzscheibe.

Ist die Neuköllner Sonnenallee eine No-Go-Area?

All das passiert an einem einzigen Tag auf einer einzigen Straße in Berlin: der Sonnenallee. Ist die Neuköllner Verbindungsachse eine No-Go-Area für Juden? „Ich kann mir nicht vorstellen, mit einer Israel-Flagge die Sonnenallee abzuschreiten“, antwortet Sigmount A. Königsberg, Antisemitismus-Beauftragter der Jüdischen Gemeinde Berlin. Von No-Go-Areas will er aber trotzdem nicht sprechen, sagt der 62-Jährige – und zwar, „weil es impliziert, dass es nur um bestimmte Problemviertel geht und an anderen Orten alles in Ordnung wäre. Es gibt in ganz Berlin keinen Ort, der für Juden sicher ist.“

Das anti-israelische Netzwerk Samidoun feiert die Hamas-Morde mit Gratis-Baklava. Foto: Screenshot Instagram Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Und auch wenn die Sonnenallee ein Brennpunkt ist; die meisten Übergriffe auf Juden finden nicht in Neukölln statt, zitiert Königsberg Zahlen der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Schwerpunkte seien vielmehr die Stadtteile Mitte und Charlottenburg – „ganz einfach, weil hier die meisten Berliner Juden leben“. Heißt: Selbst wenn man bestimmte Orte meidet, ist man als Jude in Berlin bedroht. Es reicht, aus der eigenen Haustür zu treten.

Hakenkreuze in der High-Deck-Siedlung

Neukölln ist multikulturell geprägt. An der Ecke zur Reuterstraße, wo am Vorabend die pro-palästinensische Demo unterbunden wurde, bewirbt ein Zahnarzt seine Dienste auf Deutsch und Arabisch. Nebenan ist ein Schnellrestaurant, das Halal-Hühnchen anbietet. Ein Verkäufer, der schon auch Vorabend Dienst hatte, erzählt: Für ihn sei nichts Bemerkenswertes passiert. Im Restaurant, vor dem Demonstranten und Polizei aufeinandertrafen, sei alles wie immer gewesen.

An der Neuköllner Sonnenallee wurden mehrere Bushaltestellen zerstört. Foto: Daniel Benedict Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wir fahren die Straße hinauf, vorbei an mehreren Bushaltestellen mit frisch zerstörten Glasscheiben. Ein paar Kilometer weiter führt die Sonnenallee dann zur High-Deck-Siedlung. Die Wohnanlage aus den 70er Jahren hat einen schlechten Ruf. Bei den Krawallen der Silvesternacht ist hier ein Bus ausgebrannt. Nun soll am selben Ort auch der Polizeiwagen attackiert worden sein.

Besteht dabei überhaupt ein Zusammenhang mit der Anti-Israel-Demo? Die Polizisten, die vor dem Revier an der Sonnenallee an ihrem Mannschaftswagen stehen, wissen es nicht. Dass es ihn geben könnte, legen allerdings die Graffiti im Sonnen-Center nahen, dem Einkaufszentrum der Wohnanlage: Die Wände auf dem Weg dahin sind mit Hassbotschaften übersät: Zwischen Palästinenser-Flaggen und Hakenkreuzen liest man immer wieder auch Slogans wie diesen: „Tot den Bullen Staat“.

Hassbotschaften an den Wänden der High-Deck-Siedlung. Foto: Daniel Benedict Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Sind muslimische Antisemiten noch erreichbar?

Kann man Jugendliche, die so was an die Wand schreiben, überhaupt noch zum Umdenken bringen? Der Antisemitismus-Beauftragten Königsberg ist skeptisch. „Niemand wird als Antisemit geboren. Die jungen muslimischen Männer, die gegen Juden hetzen, sind aber meistens nicht mehr erreichbar“, sagt er. „Bei einem 18-Jährigen ist die Haltung gefestigt.“ Königsberg fordert, dass die Arbeit gegen Antisemitismus schon in der Kita einsetzt. „Leider sind die Defizite im Bildungssystem erschreckend.“

Gemeinsam mit 2000 anderen hat Königsberg am Sonntag vor dem Brandenburger Tor die Solidaritätskundgebung für Israel besucht. Die Veranstaltung nennt er ermutigend. Zwei Forderungen nimmt er davon mit: „Deutschland muss die Entwicklungshilfe für die Palästinenser-Gebiete einstellen. Und die anti-israelische Organsisation Samidoun muss sofort verboten werden. Die Feier des Terrors mit Süßigkeiten ist vonseiten dieser Gruppe keine Überraschung“, sagt er. „Jetzt müssen Konsequenzen kommen.“