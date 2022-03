Schule FOTO: Henning Kaiser Politik In einer neuen Schule Von dpa | 25.03.2022, 20:08 Uhr | Update vor 54 Min.

Vor wenigen Wochen gingen Marian, Ostap und die anderen Kinder noch in ihrem Heimatland zur Schule. Jetzt sitzen sie in einem Klassenzimmer in Deutschland. Denn die Kinder sind wegen des Krieges aus der Ukraine geflohen. In der Stadt Köln besuchen sie nun eine internationale Klasse mit Jugendlichen und Kindern aus vielen verschiedenen Ländern.