Impfzentrum wird zur Flüchtlingsunterkunft: Umbau Von dpa | 14.03.2022, 12:58 Uhr

Aus dem Impfzentrum wird eine Erstaufnahmeeinrichtung für Ukraine-Flüchtlinge - bereits am Montagabend will die Stadt Gelsenkirchen mit dem Umbau der Emscher-Lippe-Halle beginnen. Zuvor sollten tagsüber noch die letzten zugesagten Corona-Schutzimpfungen über die Bühne gehen, sagte ein Stadtsprecher. Rund 300 geflüchtete Menschen aus der Ukraine könnten ab Ende März bei Bedarf in der Halle Platz finden, wie die Stadt ankündigte.