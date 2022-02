Digitaler Corona-Impfnachweis FOTO: Stefan Puchner Politik Impfung mit Novavax ab sofort für alle Impfwilligen buchbar Von dpa | 24.02.2022, 11:59 Uhr | Update vor 2 Std.

Ab sofort ist eine Corona-Impfung mit dem neuen Vakzin des Herstellers Novavax in Mecklenburg-Vorpommern für alle Bürgerinnen und Bürger im Impfportal buchbar. Die bisher bestehende Beschränkung auf Beschäftigte, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, entfalle, teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin mit.