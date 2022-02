Impfung FOTO: Sven Hoppe Politik Impftempo verringert: Interesse an Novavax-Impfstoff gering Von dpa | 19.02.2022, 11:46 Uhr | Update vor 13 Std.

Auch wenn die Impfskepsis in Mecklenburg-Vorpommern nicht so stark ausgeprägt ist wie in Sachen, so liegt die Impfquote doch weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt. Mehr Tempo scheint auch mit dem neuen Impfstoff von Novavax nicht in die Impfungen zu kommen.