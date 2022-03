Coronavirus - Impfung mit Impfstoff Nuvaxovid FOTO: Bernd Weißbrod Mecklenburg-vorpommern Impfschub durch Novavax-Mittel bleibt in MV bislang aus Von dpa | 02.03.2022, 15:33 Uhr | Update vor 56 Min.

Die Bereitstellung des neuen Corona-Impfstoffes von US-Hersteller Novavax hat auch in Mecklenburg-Vorpommern bislang nicht den erhofften Impfschub gebracht. Bis Dienstag hätten sich landesweit etwa 1600 Menschen für die Erst- und Zweit-Spritze mit dem wirkverstärkten Proteinimpfstoff vormerken lassen, teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch mit. Etwa 1150 Anmeldungen habe es für die Impfstützpunkte im Land gegeben, außerdem 450 in den Kliniken.