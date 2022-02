Novavax-Impfstoff kommt in Impfzentren an FOTO: Thomas Frey Politik Impfdosen von Novavax treffen landesweit in Impfzentren ein Von dpa | 26.02.2022, 14:41 Uhr | Update vor 1 Std.

In Nordrhein-Westfalen ist am Samstag der neue Novavax-Impfstoff in den Impfzentren angekommen. Laut Gesundheitsministerium stehen zunächst die Hälfte der rund 300.000 Einheiten für die Erstimpfung zur Verfügung. Der Rest der vom Bund gelieferten Dosen wird für die Zweitimpfung zurückgehalten.