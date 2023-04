Der Wolf wird in vielen ländlichen Regionen zum Problem - die Betroffenen fühlen sich von der Politik in Berlin nicht ernst genommen, wie ein „Wolfsgipfel“ in Berlin jetzt eindrücklich zeigte. Foto: BORIS ROESSLER up-down up-down Druck auf Umweltministerin Lemke wächst Am Ende der Geduld: Bauern drängen auf Bejagung der Wölfe Von Rena Lehmann | 29.04.2023, 10:00 Uhr

Blutige Bilder, verzweifelte Bauern: Was Betroffene von Umweltministerin Lemke in Sachen Wolf erwarten, haben sie jetzt in Berlin vorgetragen. Nur einer verteidigte den Wolf und die bisherige Regelung, ihn nur in Ausnahmefällen zu töten.