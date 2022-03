Justitia FOTO: David-Wolfgang Ebener Migration Im Laderaum: Prozess gegen mutmaßliche Schleuser geplant Von dpa | 26.03.2022, 08:50 Uhr | Update vor 27 Min.

In Neubrandenburg müssen sich Anfang April vier Männer wegen bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern vor Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im Oktober 2021 insgesamt 17 Migranten im engen Laderaum eines Transporters von Belarus durch Polen nach Deutschland gebracht zu haben, wie ein Sprecher des Amtsgerichtes Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Den Flüchtlingen aus Syrien und Ägypten habe über rund 1000 Kilometer hinweg jeweils nur 0,25 Quadratmeter Platz zur Verfügung gestanden. Der Prozess findet wegen fehlender großer Räume am Landgericht in Neubrandenburg statt und startet am 6. April.