IG Metall: Die „Schwarze Null" ist eine Zukunftsbremse Von dpa | 11.03.2022, 08:33 Uhr

Die Gewerkschaft IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hat angesichts der verschiedenen Krisenherde eine Abkehr von der Schuldenbremse und der sogenannten Schwarzen Null gefordert. „Wir erleben lodernde Problemfelder in zahlreichen Bereichen unseres Lebens. Bei allen Herausforderungen zeigt sich der Bedarf großer Finanzmittel, um die entsprechenden Politik- und Gesellschaftsfelder wieder auf Kurs zu bringen“, sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt am Freitag.