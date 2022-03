Ein ukrainischer Soldat hält ein Baby, nachdem er den Fluss Irpin auf einem improvisierten Weg unter einer durch einen russischen Luftangriff zerstörten Brücke überquert hat, während er Menschen dabei hilft, aus der Stadt Irpin in der Ukraine zu fliehen. FOTO: dpa/AP/Vadim Ghirda Angriffe und Gefechte gehen weiter Hunderttausende Ukrainer in Gefahr: Was in der Nacht zum Montag geschah Von dpa | 07.03.2022, 07:11 Uhr

Die Angriffe und Gefechte gingen in der Nacht zum Montag in vielen Landesteilen der Ukraine weiter, wodurch sich die Lage Hunderttausender Menschen weiter verschlechtert: Was in der Nacht zum Montag geschah.