Ukraine-Krieg - Demonstrationen
Aktionsbündnis Hunderte Menschen bei Demos für Frieden in der Ukraine Von dpa | 12.03.2022, 16:42 Uhr

Rund 1400 Menschen haben nach Veranstalterangaben am Samstag in Wuppertal-Elberfeld gegen Krieg und für den Frieden demonstriert. Sie stünden an der Seite der Ukraine, hatten die Demonstranten auf ihre Fahnen geschrieben. Der Zug durch die Innenstadt von Elberfeld wurde von Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind (Grüne) angeführt. Veranstalter war ein Bündnis aus demokratischen Parteien und Organisationen.