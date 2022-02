Ukraine-Konflikt - Demonstration in Hamburg FOTO: Christian Charisius Politik Hunderte demonstrieren in Hamburg gegen Krieg in der Ukraine Von dpa | 26.02.2022, 17:09 Uhr | Update vor 28 Min.

In Hamburg sind am Samstag wieder zahlreiche Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Bis zu 1000 Menschen fanden sich nach Polizeiangaben am Nachmittag vor dem Generalkonsulat der Ukraine ein, um ihre Solidarität auszudrücken. Auch vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation demonstrierten wieder Menschen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Etwa 1100 Demonstranten kamen laut Polizei auf dem Rathausmarkt zusammen, um gegen Krieg, Imperialismus und Waffenexporte zu demonstrieren.