Demonstrationen in München FOTO: Felix Hörhager München Hunderte demonstrieren gegen Sicherheitskonferenz Von dpa | 19.02.2022

Auf der Sicherheitskonferenz in München wird versucht, einen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Gleichzeitig protestieren zahlreiche Menschen in der Innenstadt gegen das Expertentreffen.