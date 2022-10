Nancy Faeser Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Flüchtlinge Humanitäres Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen Von dpa | 17.10.2022, 13:34 Uhr

Seit die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht sind, ist das Leben für viele Menschen in dem Land noch gefährlicher geworden. Die Bundesregierung will ihnen nun über ein neues Programm helfen.