Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet FOTO: Robert Michael Politik Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein gestiegen Von dpa | 21.02.2022, 19:55 Uhr | Update vor 5 Std.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein ist zu Wochenbeginn deutlich gestiegen. Die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche lag bei 6,22, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel (Stand: 18:43) hervorgeht. Am Wochenende hatte der Wert bei 5,70 gelegen, am vergangenen Montag bei 5,32.