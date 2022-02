Holocaust-Überlebender Guy Stern FOTO: Christophe Gateau Politik Holocaust-Überlebender: Erschüttert über Querdenker Von dpa | 20.02.2022, 09:27 Uhr | Update vor 11 Std.

Der Holocaust-Überlebende Guy Stern (100) appelliert, die Errungenschaften der Demokratie nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. „Die Pandemie hat das gut vor Augen geführt“, sagte der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Allein das Tragen einer Maske sei in den USA nicht mehr in erster Linie ein Zeichen von geimpft oder nicht geimpft, sondern ein politisches Statement. „Die sogenannten Freiheitskämpfe von Querdenkern, in denen sogar völlig geschmacklos Parallelen zur Nazizeit gezogen werden, sind für mich erschütternd“, sagte der gebürtige Hildesheimer.