ARCHIV - Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bei einer Pressekonferenz in Magdeburg. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Gesundheit Bayerns Gesundheitsminister fordert rasche Pflegereform Von dpa | 14.08.2022, 05:38 Uhr | Update am 14.08.2022

Fast 40.000 Fachkräfte werden bis 2040 allein in Bayern benötigt. Der für den Freistaat zuständige Gesundheitsminister sieht in der Investition in die Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.