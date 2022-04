„Es gibt Verteilungsspielraum“. DGB-Chef Reiner Hoffmann beharrt trotz aller Krisen auf Lohnausgleich für die Beschäftigten. FOTO: Michael Matthey/dpa Appell vor dem Tag der Arbeit Hohe Inflation: So will der DGB für Ausgleich sorgen Von Uwe Westdörp | 27.04.2022, 01:00 Uhr

Die Folgen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine lasten schwer auf der deutschen Wirtschaft. So ist die Inflation in die Höhe geschossen. Der DGB pocht deshalb auf Ausgleich und Entlastungen für die Arbeitnehmer.