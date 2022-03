Corona-Test FOTO: Julian Stratenschulte Pandemie Hohe Corona-Zahlen treffen Schulen und Kitas Von dpa | 09.03.2022, 15:38 Uhr | Update vor 1 Std.

Mecklenburg-Vorpommern hat die höchste Corona-Inzidenz bundesweit - das ist in den Schulen und Kitas deutlich zu spüren. Derzeit müssen rund 3700 Schüler wegen Corona-Quarantäne zu Hause bleiben (Stand Dienstag), wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte. Das seien etwa 200 mehr als vor einer Woche. Der Anteil der Schüler in Quarantäne betrage an den öffentlichen Schulen derzeit rund 2,7 Prozent.