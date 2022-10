Olaf Scholz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Russische Invasion Hoffnungszeichen: Scholz plant Ukraine-Wiederaufbaukonferenz Von dpa | 23.10.2022, 12:40 Uhr

Russland greift massiv die Infrastruktur der Ukraine an - und will so den Durchhaltewillen der Bevölkerung schwächen. In Berlin befassen sich Experten bereits mit der Zeit nach dem russischen Angriffskrieg.