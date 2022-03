Schnelltest FOTO: Sebastian Gollnow Corona Höchststand bei Neuinfektionen in MV: Inzidenz erreicht 2300 Von dpa | 15.03.2022, 20:33 Uhr | Update vor 59 Min.

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern an einem Tag registrierten Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchststand erreicht. Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock landesweit 8343 neue nachgewiesene Ansteckungen. Das waren etwa 4100 mehr als am Vortag und fast 2500 mehr am Dienstag der Vorwoche.