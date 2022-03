Ukraine-Konflikt - Geflüchtete FOTO: Victoria Jones Mecklenburgische Seenplatte Hochschule legt Orientierungshilfe für Geflüchtete vor Von dpa | 17.03.2022, 15:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit einem Wegweiser für Geflüchtete will die Hochschule Neubrandenburg vor allem Frauen aus anderen Ländern das Zurechtfinden in der deutschen Gesellschaft erleichtern. Dafür wurde ein Handbuch entwickelt, das auf einfache Weise praktische Dinge erläutert, teilte die Hochschule am Donnerstag mit.