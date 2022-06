Premierminister Anthony Albanese und sein Kabinett posieren nach der Vereidigungszeremonie in Canberra für ein Foto. Foto: Mick Tsikas/AAP/dpa FOTO: Mick Tsikas Gleichstellung Historischer Frauenanteil in Australiens neuer Regierung Von dpa | 01.06.2022, 05:49 Uhr

Australiens frischgewählter Premier Anthony Albanese setzt gleich zu Beginn seiner Amtszeit ein Zeichen: Fast die Hälfte seines Kabinetts ist weiblich. Das gab es in Down Under noch nie.