Justiz Historischer Auftritt von Trump vor Gericht in Miami Von dpa | 13.06.2023, 04:14 Uhr

Nach der Anklageverlesung in New York muss Donald Trump nun wieder vor Gericht erscheinen. In Miami ist erneut ein Spektakel zu erwarten - und ein Beschuldigter, der sich keiner Schuld bewusst ist.