Hilfswerk Medeor plant weitere Transporte in Ukraine Von dpa | 03.03.2022

Das Hilfswerk Medeor in Tönisvorst bei Krefeld wird auch als „Notapotheke der Welt“ bezeichnet. Medikamente und medizinische Produkte werden in Krisenfällen bereitgestellt. Für die Menschen in die Ukraine sind weitere Transporte vom Niederrhein aus geplant.