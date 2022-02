Schule FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Politik Hilfsangebote für Schulen nach Einmarsch in Ukraine Von dpa | 24.02.2022, 18:44 Uhr | Update vor 1 Std.

Russlands Krieg gegen die Ukraine ist auch in den Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern ein Thema. Im Unterricht solle Zeit eingeräumt werden, um mit den Schülern darüber zu sprechen, empfahl Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag. Bei Bedarf könne psychologische Beratung organisiert werden. „Bei akuten Problemen wird schnelle Hilfe vor Ort abgesichert.“ Mobile Teams stünden den Schulen zur Verfügung.