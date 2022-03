Reinhold Hilbers (CDU) FOTO: Moritz Frankenberg Politik Hilbers: Zivilschutz-Paket nicht mit Sondervermögen bezahlen Von dpa | 04.03.2022, 19:37 Uhr | Update vor 1 Std.

Angesichts der dramatischen Entwicklung im Ukraine-Krieg werden die Rufe nach mehr Schutzmaßnahmen in Deutschland lauter. Niedersachsens Innenminister will in Sirenen, Notstromaggregate und ähnliche Dinge investieren. Der Weg der Finanzierung ist aber noch umstritten.