Gas- und Ölheizung auch nach 2024 Pflicht zum Heizungstausch gilt nicht für über 80-Jährige: Was Eigentümer wissen müssen Von Mark Otten | 03.04.2023, 17:23 Uhr

Nach den Plänen der Bundesregierung dürfen Menschen über 80 Jahre auch in Zukunft neue Gas- und Ölheizungen kaufen. Doch was, wenn im Grundbuch zwei Personen stehen – und eine davon jünger ist als 80? Ist so eine Altersgrenze rechtlich in Ordnung? Was Wirtschaftsministerium und ein Anwalt für Energierecht dazu sagen.